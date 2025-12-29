Καιρός - Κολυδάς: Ο νέος χρόνος ξεκινά με χειμωνιάτικη διάθεση - Η πρόγνωση για Πρωτοχρονιά

Τα δικά του προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς παρουσίασε -σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

«Η Πρωτοχρονιά ξημερώνει με έναν καιρό ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο. Λίγες νεφώσεις ταξιδεύουν πάνω από τη χώρα, πιο πυκνές στα ανατολικά και νότια, αφήνοντας τοπικές βροχές στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ στα ορεινά το χιόνι κάνει διακριτικά την εμφάνισή του» ανέφερε ο κ. Κολυδάς στην πρόγνωσή του για τον καιρό.

«Οι βοριάδες πνέουν ήπια κρατώντας τον αέρα καθαρό και τη θερμοκρασία σε χαμηλά, πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Και καθώς η νύχτα απλώνεται, ο παγετός στα ηπειρωτικά –πιο έντονος στα βόρεια– θυμίζει πως ο νέος χρόνος ξεκινά με χειμωνιάτικη διάθεση και γαλήνη» πρόσθεσε ο μετεωρολόγος στην ίδια ανάρτησή του για τον καιρό.

🎆🎇🎈🎉 ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Η Πρωτοχρονιά ξημερώνει με έναν καιρό ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο, σαν να θέλει να υποδεχθεί τον νέο χρόνο χωρίς υπερβολές. Η ατμόσφαιρα καθαρίζει, το φως είναι πιο κοφτερό και το κρύο υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα.… pic.twitter.com/qhTK7hWHCk — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 29, 2025

Καιρός: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Για ένα κύμα ψύχους στο φινάλε του 2025, κάνει λόγο στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος έκανε τις δικές του εκτιμήσεις για τις καιρικές συνθήκες που θα ακολουθήσουν τα επόμενα εικοσιτετράωρα μέχρι και την Πρωτοχρονιά, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως έρχεται ένα «σκανδιναβικό ψύχος -αστραπή».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αναμένεται η έλευση ψυχρών αέριων μαζών στη χώρα τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη, ρίχνοντας τη θερμοκρασία ακόμη και 10 βαθμούς.

«Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες του 2025 ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη (Σκανδιναβία), θα κατηφορίσουν και θα επηρεάσουν το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη και τη χώρα μας με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι βοριάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ στα πελάγη. Σχετικά με τις χιονοπτώσεις, θα είναι λίγες και ασθενείς και παρόλο που την Τετάρτη θα επηρεάσουν και χαμηλά υψόμετρα σε Εύβοια, Στερεά ( παροδικά και Αττική), Πελοπόννησο, δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα αλλά ούτε θα "βοηθήσουν" για χιονοδρομία δημοφιλείς προορισμούς», συνεχίζει.

«Την Πρωτοχρονιά με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες σταδιακά θα επικρατήσει "ήλιος με δόντια"! Στη συνέχεια έρχονται νοτιάδες και "μαλακώνει" ο καιρός», καταλήγει στην ανάρτησή του, παραθέτοντας παράλληλα φωτογραφίες με θερμοκρασίες σε διάφορους προορισμούς.