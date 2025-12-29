Τρίκαλα: Αδέλφια εντοπίστηκαν νεκρά στο σπίτι τους - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νεκρά μέσα στο σπίτι τους εντοπίστηκαν το πρωί της Δευτέρας (29/12) δύο αδέλφια στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Καλαμπάκας, στα Τρίκαλα.

Πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 73 ετών και μια γυναίκα 65 ετών. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις σόμπας που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία για τις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει.

Με πληροφορίες από trikalaola.gr