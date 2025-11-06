Συνελήφθησαν δύο άτομα που «έτρεχαν» με 250 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό

Βίντεο στα social media, όπου φαίνονται να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς στην Αττική Οδό, «ανέβασαν» δύο νεαροί που ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από το ομώνυμο Τμήμα Τροχαίας και την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων.

Πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 21χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, καθώς, όπως προέκυψε από την έρευνα, «έτρεχαν» με ταχύτητες άνω των 250 χλμ./ώρα, κάνοντας «σούζες» και μανούβρες, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη ζωή άλλων οδηγών.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι οι δύο νεαροί, και κατά το παρελθόν, είχαν επιδείξει παρόμοια συμπεριφορά, ενώ την Τετάρτη (5/11) παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

Συνελήφθη ακόμη ένα άτομο για το συμβάν στην Αττική Οδό

Μετά από εντολή του εισαγγελέα, την Πέμπτη (6/11) κατασχέθηκε μία από τις μοτοσικλέτες, η οποία εντοπίστηκε σε ιδιωτικό συνεργείο.

Κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης, ένα ακόμη άτομο συνελήφθη για απείθεια, καθώς προσπάθησε να εμποδίσει τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 27χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για επικίνδυνη οδήγηση και παρεμβάσεις στην κυκλοφορία, ενώ ο 21χρονος είχε ήδη δεχθεί πρόστιμα άνω των 2.600 ευρώ για μη συμμόρφωση σε σήματα τροχονόμων, επικίνδυνους ελιγμούς και μη χρήση κράνους. Επίσης, του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για 455 ημέρες.