Συνελήφθη οδηγός ταξί για υπερχρέωση πελάτισσας - Της ζήτησε 110€ για τη διαδρομή αεροδρόμιο - Πειραιάς

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αερολιμένα Αθηνών σε οδηγό ταξί, ο οποίος εισέπραξε από επιβάτιδα ποσό άνω του διπλάσιου του νόμιμου κομίστρου στο λιμάνι του Πειραιά.

Αναλυτικότερα, ο 54χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Αυγούστου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κι ενώ αναζητούνταν εντός των ορίων του αυτοφώρου, κατηγορούμενος για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός ταξί το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας είχε εισπράξει από πελάτισσα για τη διαδρομή με αφετηρία τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ποσό ύψους 110 ευρώ, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν άνω του διπλάσιου του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

