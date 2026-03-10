Φωτιά σε Αχαΐα και Κορινθία: Κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική

Φωτιά σε δασικές εκτάσεις σε Αχαΐα και Κορινθία έχουν προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επίγειες δυνάμεις της οποίας επιχειρούν για να της περιορίσουν.

Όσον αφορά στην Αχαΐα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Αιγές και για την κατάσβεσή της, επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αιγές Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα» αναφέρει το ενημερωτικό της Πυροσβεστικής.

Αντίστοιχα, στην Κορινθία, η φωτιά ξέσπασε σε δάσος στο Σούλι και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σούλι Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα» επισημαίνει η Πυροσβεστική.

