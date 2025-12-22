Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν 9 άτομα για «ραντεβού»-παγίδα και ληστείες στο άλσος Μετεώρων

Η αστυνομία ταυτοποίησε εννέα άτομα που εμφανίζονταν ως «αυτόκλητοι τιμωροί» στο άλσος των Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την έρευνα, έβαζαν στο στόχαστρο άνδρες που είχαν κανονίσει μέσω διαδικτύου συνάντηση με ανήλικες.

Κατά τις αρχές, η ομάδα λειτουργούσε με κίνητρο τη ληστεία. Αφού προσέλκυαν τα θύματα στο σημείο, τους χτυπούσαν και στη συνέχεια τους αφαιρούσαν χρήματα και αντικείμενα.

Από τους εννέα που έχουν ταυτοποιηθεί, οι οκτώ είναι αγόρια και το ένα κορίτσι. Ως φερόμενος αρχηγός περιγράφεται ένας 21χρονος, ενώ οι υπόλοιποι είναι 16 και 17 ετών. Όλοι τους φέρονται να είναι κάτοικοι Μετεώρων και Πολίχνης.

Οι εννέα συνδέονται με πέντε υποθέσεις, ενώ οι επιθέσεις που αποδίδονται στην ομάδα στο άλσος των Μετεώρων υπολογίζονται συνολικά σε οκτώ.

Κρίσιμο ρόλο είχε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μία από τις κοπέλες που εμπλέκονται, η οποία χρησιμοποιούνταν ως «δόλωμα» ώστε να κανονίζονται τα ραντεβού. Οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.