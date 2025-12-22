ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία: Άνδρας κλειδώθηκε στο σπίτι του και άνοιξε φιάλη υγραερίου

Εκκενώθηκαν τα κοντινά διαμερίσματα, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του.

Συναγερμός σήμανε στις τοπικές αρχές στη Λαμία, όταν άνδρας κλειδώθηκε μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, έχοντας ανοίξει φιάλη υγραερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, ο άνδρας κλειδώθηκε στο σπίτι τη στιγμή που κλειδαράς, ο οποίος είχε κληθεί από την αστυνομία, επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα. Τότε, ο ίδιος φέρεται να έριξε πετρέλαιο στο πάτωμα του διαμερίσματος, το οποίο απλώθηκε και έξω από την είσοδο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας και επιχείρησαν να διαπραγματευτούν μαζί του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο άνδρας δεν ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις τους.

«Πυροσβέστες και αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή ενώ στο σημείο έχει σπεύσει και διαπραγματευτής της αστυνομίας. Στο σημείο υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και η κυκλοφορία στην οδό Μακροπούλου έχει κλείσει», μεταδίδει το τοπικό μέσο στη Λαμία.

