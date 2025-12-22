ΕΛΛΑΔΑ
Γκάζι: Λουκέτο και πρόστιμο 20.000 ευρώ της ΑΑΔΕ σε γνωστό club

Γιατί έκλεισε το γνωστό club στο Γκάζι η ΑΑΔΕ - Τι διαπιστώθηκε

Στο περιθώριο της δράσης «Πυρετός το Σαββατόβραδο», η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σφράγισε για δύο ημέρες γνωστό club στο Γκάζι, επιβάλλοντας παράλληλα πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επισκέφθηκαν το κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στο Γκάζι, εντοπίζοντας μία ακόμη περίπτωση φοροδιαφυγής.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα POS του καταστήματος δεν ήταν διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές, ενώ μέσα σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών -κατά το οποίο παρέμειναν στον χώρο οι ελεγκτές- δεν είχαν εκδοθεί εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ και σφραγίστηκε για 48 ώρες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος των βιβλίων της σε βάθος χρόνου, ώστε να αξιολογηθεί η συνολική φορολογική της συμπεριφορά.

