Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 230 χλμ. σε κατάσταση μέθης στην Αθηνών–Λαμίας

Οδηγός που κινούνταν με 230 χιλιόμετρα στην Αθηνών–Λαμίας συνελήφθη μετά από ελέγχους της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Νοεμβρίου 2025.

Οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν τους ελέγχους, εντόπισαν μεθυσμένο οδηγό στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, τον οποίο και σταμάτησαν όταν είδαν πως οδηγούσε σε απαγορευτικό όριο ταχύτητας. Όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός κινούνταν με 230 χλμ./ώρα, 130 χιλιόμετρα περισσότερο από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο οδηγός συνελήφθη, καθώς πέρα από την απαγορευτική ταχύτητα, με την οποία οδηγούσε, βρέθηκε θετικός και στο αλκοτέστ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τους ελέγχους στην Αττική

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 21 έως πρώτες πρωινές ώρες της 22 Νοεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 5.528 έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -3- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον, συνελήφθη ξημερώματα της 22-11-2025 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ, κινούνταν επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με 230 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού, ενώ κατά την υποβολή του σε έλεγχο αλκοολομέτρησης προέκυψε θετικό αποτέλεσμα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.