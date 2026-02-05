Συνελήφθη για κατασκοπεία στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων - Πώς δρούσε

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, με σχετική του ανακοίνωση, γνωστοποίησε πως προχώρησε στη σύλληψη ενός στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων για «κατασκοπεία».

Το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (5/2) μέσα σε στρατόπεδο, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες.

Όπως έκανε γνωστό το Γενικό Επιτελείο, ο συλληφθείς κατηγορείται πως συνέλεγε και μετέδιδε μυστικές πληροφορίες στρατιωτικού χαρακτήρα και τις διοχέτευε σε τρίτους, με «κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για τη σύλληψη του στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».