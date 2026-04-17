Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία: Ο ρόλος της Europol

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν μέσω της Europol, σε συνεργασία με τις αρχές της Σουηδίας και της Αυστραλίας, για τον εντοπισμό χρηστών που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό σχετικού υλικού.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αρμόδιες αρχές εντόπισαν χρήστη στην Ελλάδα, ο οποίος φέρεται να είχε ανεβάσει σε υπηρεσία αποθήκευσης cloud φάκελο με δεκάδες αρχεία παράνομου οπτικοακουστικού υλικού.

Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία: Κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι

Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και έρευνα, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 46χρονου και ο τόπος κατοικίας του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την επιτόπια εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκε μεγάλος όγκος αρχείων (εικόνες και βίντεο) που εμπίπτουν στην κατηγορία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, με τα θύματα να είναι σε πολλές περιπτώσεις μικρής ηλικίας.

Οι αρχές σημειώνουν ότι ο 46χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Τα κατασχεθέντα μέσα θα αποσταλούν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στον εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ