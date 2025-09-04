ΕΛΛΑΔΑ
Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια

Πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε αρπάξει άλλο ένα μωρό τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια

Στη σύλληψη ενός ανήλικου, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε το βρέφος από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι στην Ακρόπολη, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε αρπάξει άλλο ένα μωρό τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, πριν το αφήσει στον Άλιμο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών. 

Ο νεαρός, ηλικίας 17 ετών, συνελήφθη στο σπίτι του στον Άλιμο, από στελέχη του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων, χωρίς να έχει αποκαλύψει ακόμη γιατί προέβη στις δύο αρπαγές των βρεφών.

