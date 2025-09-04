Ακρόπολη: Συνελήφθη γυναίκα που φέρεται να είναι η μητέρα του βρέφους - Κατήγγειλε ότι της το πήραν

Στη σύλληψη μίας γυναίκας που φέρεται να είναι η μητέρα του βρέφους προχώρησαν οι Αρχές, για την υπόθεση της Ακρόπολης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες των Αρχών, η γυναίκα συνδέεται με την εγκατάλειψη του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα που ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί αν είναι η μητέρα του, πήγε στο ΑΤ Καμινίων και κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια, ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης.

Η γυναίκα συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί αργότερα σήμερα, ενώπιον του εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται πως το βρέφος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης, μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης στην περιοχή της Ακρόπολης.

Έκτοτε η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να δουν ποιος το άφησε στο σημείο και το βρέφος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.