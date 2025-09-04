ΕΛΛΑΔΑ
Βρέφος βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία

LifO Newsroom
Φωτ: Unsplash
Βρέφος 30 ημερών εντοπίστηκε από γυναίκα στην οδό Καλλιρόης 130 κοντά στην Ακρόπολη, μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ και δίπλα από πλατεία.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία προκειμένου να του παρασχεθούν τυχόν πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες μετά τον εντοπισμό του βρέφους, μια γυναίκα εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα στα Καμίνια και ανέφερε πως παρέδωσε το παιδί σε άνδρα σε σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη, για να κάνει ψώνια, ωστόσο εκείνος πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε.

