Συμπλοκή στο Σύνταγμα: Πέντε συλλήψεις Ισραηλινών και Παλαιστινίων

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι χθεσινές πέντε προσαγωγές μετά το επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στο Σύνταγμα.

Στη σύλληψη και των πέντε ατόμων, δύο Ισραηλινών και τριών Παλαιστινίων, που συνεπλάκησαν το απόγευμα του Σαββάτου μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, προχώρησαν αστυνομικοί.

Μάλιστα, δύο άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για έναν 29χρονο Ισραηλινό και έναν 27χρονο Παλαιστίνιο, οι οποίοι υπέστησαν σωματικές βλάβες και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, για αυτό μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών περιπολιών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σε συνέχεια της από 13-9-2025 Ανακοίνωσης Γ.Α.Δ.Α. σχετικά με συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ -2- Ισραηλινών υπηκόων και -3- Παλαιστινίων μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη χθες το απόγευμα, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος προχώρησε στη σύλληψη των -5- εμπλεκομένων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα από αστυνομικές δυνάμεις που επενέβησαν, τερματίζοντας το επεισόδιο.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των 3 Παλαιστινίων (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών) για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρο, καθώς και σε βάρος της 30χρονης υπηκόου Ισραήλ για εξύβριση ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία.

Ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος, οι οποίοι υπέστησαν σωματικές βλάβες, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών περιπολιών.

Από το σημείο περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κοντάρια, εκ των οποίων 2 από φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης».