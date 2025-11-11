Στην Ευελπίδων η σπείρα διακίνησης ναρκωτικών - Ανάμεσά τους και ο 46χρονος ρασοφόρος

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά σε Ρόδο και Αττική.

Οι οκτώ συλληφθέντες του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, ανάμεσά τους και τρεις ρασοφόροι, οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ενώ το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν να είναι βαρύ.

Στους έξι συλληφθέντες, η δίωξη είναι σε βαθμό κακουργήματος με βασικό αδίκημα αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Κατά περίπτωση, έχει ασκηθεί επίσης ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κάποιοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένας εκ των τριών ρασοφόρων, είναι έγκλειστος στις φυλακές για διακίνηση μεταναστών και οι άλλοι δύο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα.

Ο δεύτερος εξ αυτών είναι ο 46χρονος, πρώην μοντέλο και γνωστός YouTuber, ο οποίος δηλώνει «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών». Μάλιστα στο παρελθόν, είχε καθαιρεθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος λόγω της ενασχόλησής του με το μόντελινγκ.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτει ότι χρησιμοποιούσε τον ναό για να κρύβει τις ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να έβγαινε από την εκκλησία φορώντας τα ράσα του για να παραδώσει ο ίδιος ναρκωτικά σε πελάτες του κυκλώματος.

