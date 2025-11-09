Στη δημοσιότητα οι διάλογοι του ρασοφόρου με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών

Η Δίωξη Ναρκωτικών εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη σε Ρόδο και Αττική, προχωρώντας στη σύλληψη οκτώ ατόμων.

Ανάμεσά τους και ο 46χρονος ρασοφόρος, πρώην μοντέλο και γνωστός YouTuber, ο οποίος δηλώνει «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών».

Ο 46χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε καθαιρεθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος λόγω της ενασχόλησής του με το μόντελινγκ, φέρεται να είχε μετατρέψει τον Ιερό Ναό όπου ιερουργούσε, στην οδό Λιοσίων.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτει ότι χρησιμοποιούσε τον ναό για να κρύβει τις ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης. Σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να έβγαινε από την εκκλησία φορώντας τα ράσα του για να παραδώσει ο ίδιος ναρκωτικά σε πελάτες του κυκλώματος.

Οι διάλογοι του ρασοφόρου με την αρχηγό του κυκλώματος

Οι συνομιλίες του με τη 52χρονη φερόμενη ως αρχηγό της οργάνωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία ρίχνουν φως στη δράση του παράνομου κυκλώματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπήρχαν περιπτώσεις -κατά τις ίδιες πληροφορίες- που έβγαινε με τα ράσα από την εκκλησία και πουλούσε ναρκωτικά σε πελάτες του κυκλώματος.

Η συνομιλία του με την 52χρονη αρχηγό:

- Τον βρήκες;

- Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

- Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

- Ναι

- Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

- Εντάξει

- Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

- Περίμενε ναι

- Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Όταν ο ρασοφόρος πλησιάζει το αυτοκίνητο του πελάτη, τού δίνει τις ναρκωτικές ουσίες και ενημερώνει την αρχηγό ότι η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

- Βλέπεις;

- Ναι ένα γκρι

- Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Τη στιγμή που ο 46χρονος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ομολόγησε ότι αποθήκευε εντός του χώρου και στη συνέχεια διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη.

Ο 46χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, του προμήθευε η γυναίκα που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος, ενώ ομολόγησε πως αποκόμιζε σημαντικά κέρδη από τη διακίνηση των ουσιών.

Η 52χρονη, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, παραδέχτηκε στους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών ότι εκείνη τον προσέγγισε και τον έπεισε να συμμετάσχει στη διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης.

Οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που διήρκεσε περίπου έξι μήνες, παρακολουθούσαν στενά τα εννέα μέλη του κυκλώματος, καταγράφοντας συνομιλίες και μετακινήσεις.

Με βάση τον «τιμοκατάλογο» που εντοπίστηκε, η τιμή πώλησης για ένα κιλό κοκαΐνης ανερχόταν στις 35.000 ευρώ, ενώ το κιλό ακατέργαστης κάνναβης διακινούνταν περίπου προς 2.500 ευρώ.

