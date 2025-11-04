Σούδα: Επεισόδια σε διαμαρτυρία για την άφιξη Ισραηλινών τουριστών με το “Crown Iris”

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όπου κατέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris μεταφέροντας περίπου 1.500 Ισραηλινούς τουρίστες. Η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο έντασης, όταν ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπέρ της Παλαιστίνης.

Την κινητοποίηση είχαν καλέσει η ΕΛΜΕ Χανίων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σωματεία εργαζομένων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία του κρουαζιερόπλοιου με ισραηλινούς επιβάτες, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό. Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και φώναζαν συνθήματα όπως «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και «Καμία συμμετοχή στους πολέμους των ιμπεριαλιστών».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν οι Ισραηλινοί τουρίστες αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τα λεωφορεία που τους περίμεναν, σημειώθηκε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι ΜΑΤ απώθησαν τους διαδηλωτές κάνοντας ρίψη βομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ ακολούθησε καταδίωξη μέχρι την πλατεία της Σούδας.

Η αστυνομία προχώρησε σε πολλαπλές προσαγωγές, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί. Σε βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr, ακούγεται μία από τις διαδηλώτριες να απευθύνεται στους άνδρες των ΜΑΤ φωνάζοντας: «Έχει την καρδιά της! Είμαστε οι δάσκαλοι των παιδιών σας! Φωνάζαμε μόνο “Ελευθερία για όλους”».

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, όπου χρήστες κατηγόρησαν την αστυνομία για υπερβολική χρήση βίας. Παράλληλα, συνδικαλιστικοί φορείς της Κρήτης αναμένεται να εκδώσουν ανακοινώσεις διαμαρτυρίας μέσα στην ημέρα, κάνοντας λόγο για «ποινικοποίηση της αλληλεγγύης».

Οι τουρίστες επιβιβάστηκαν τελικά στα λεωφορεία υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, ενώ οι συγκεντρωμένοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για νέα κινητοποίηση στο παλιό λιμάνι των Χανίων, στις 12:00 το μεσημέρι.