Σέρρες: Προσωρινά κρατούμενος 56χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την ηλικιωμένη κατάκοιτη θεία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι βίασε την 78χρονη, κατάκοιτη θεία του, σε χωριό των Σερρών.

Ο κατηγορούμενος κλήθηκε να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.

Το περιστατικό στις Σέρρες

Είχε προηγηθεί, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, καταγγελία από την κόρη της ηλικιωμένης προς την Άμεση Δράση ότι η μητέρα της έπεσε θύμα βιασμού από τον ανιψιό της.

Η 78χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Σερρών για ιατρικές εξετάσεις, ενώ καταθέτοντας στην αστυνομία φαίνεται να αποκάλυψε ότι είχαν συμβεί ανάλογα περιστατικά και κατά το παρελθόν.

Για τα περιστατικά αυτά δεν είχαν γνώση τα παιδιά της.

Για τον λόγο αυτό η δίωξη που ασκήθηκε στον 56χρονο είναι για βιασμό κατ' εξακολούθηση.