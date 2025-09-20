Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι προπηλάκισαν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Ανδριανού, το πρωί του Σαββάτου στις Σέρρες, κατά την οποία επρόκειτο να μιλήσει στο 5ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας.

Ομάδα περίπου 100 αγροτών και κτηνοτρόφων που είχε συγκεντρωθεί στον χώρο της Serexpo ξέσπασε μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του, αποδοκιμάζοντας έντονα τον υφυπουργό. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους συγκεντρωμένους να πετούν νερά και καφέδες προς τον Γιάννη Ανδριανό. Ο υφυπουργός κατάφερε να αποχωρήσει από το χώρο συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι φώναζαν συνθήματα όπως «Είσαι ανίκανος να δώσεις λύσεις» και «Είσαι ανεπιθύμητος», ενώ ένας από τους συγκεντρωμένους εξέφρασε την αγωνία του λέγοντας: «Έχετε καταλάβει ότι έχουμε καταστραφεί; Μου θανάτωσαν τα ζώα».

Η κινητοποίηση των αγροτών και κτηνοτρόφων είχε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, με στόχο να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που πλήττουν τον πρωτογενή τομέα στην περιοχή.

