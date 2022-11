Σεισμός 5,5 Ρίχτερ μεταξύ Κρήτης-Κάσου με προειδοποίηση για τσουνάμι: «Καμία ανησυχία» λέει ο Λέκκας

Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάσου στη 01:25, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Η δόνηση είχε επίκεντρο περιοχή 63 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κάσου και το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 46,9 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός είχε αρκετή διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην ευρύτερη περιοχή - έως και την Αίγυπτο - ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, καλώντας τους πολίτες να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

«Απομακρυνθείτε από την ακτή και πηγαίνετε σε ψηλότερο μέρος. Ακολουθήστε τις οδηγίες των εθνικών αρχών» επισημάνθηκε, ειδικότερα.

