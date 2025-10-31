Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού: Τι αλλάζει για το ΕΣΥ

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή «Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού», που σηματοδοτεί την πρώτη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Μέσω του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού στοχεύει στην άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση των γιατρών στα δεδομένα του ασθενούς που εξετάζουν, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας και προσβλέποντας στον καλύτερο συντονισμό της φροντίδας και την ταχύτερη λήψη ιατρικών αποφάσεων.

Η εφαρμογή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του φορέα ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

Από εδώ και στο εξής, οι γιατροί έχουν πλέον τη δυνατότητα να απευθύνονται στην εφαρμογή με φυσική γλώσσα ή να επιλέγουν έτοιμες ερωτήσεις - όπως «Ποια φάρμακα χορηγήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο;», «Ποιοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα;», «Δείξε μου τη συνοπτική ιατρική εικόνα του/της ασθενούς».

Η εφαρμογή υποστηρίζει και προφορική συνομιλία, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τον χρήστη και «κερδίζοντας» χρόνο.

Σύντομα αναμένεται η λειτουργία του αντίστοιχου Ψηφιακού Βοηθού Πολίτη, ο οποίος θα επιτρέπει την εύκολη, ασφαλή και προσωποποιημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στα δεδομένα του. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ότι η εφαρμογή σηματοδοτεί «μια νέα εποχή για το ΕΣΥ» - με έμφαση στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι η τεχνολογία, όταν αξιοποιείται κατάλληλα, γίνεται εργαλείο προς όφελος όλων — «προχωρούμε για ένα σύστημα υγείας πιο έξυπνο, διασυνδεδεμένο και ανθρώπινο».