Χριστούγεννα 2025: Ανοιχτά σήμερα τα μαγαζιά - Το ωράριο λειτουργίας τους

Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοικτά τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ

Καταναλωτές περπατούν στην Ερμού / Eurokinissi
Ανοικτά θα είναι σήμερα, Κυριακή (14/12), τα μαγαζιά στο περιθώριο του εορταστικού ωραρίου 2025, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη ισχύ από την περασμένη Πέμπτη.

Σύμφωνα με τις προτάσεις των εμπορικών συλλόγων, σήμερα Κυριακή (14/12) τα καταστήματα θα είναι ανοικτά από τις 11 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Όμως, ορισμένα πολυκαταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι τις 06:00 το απόγευμα, ενώ κάποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 08:00 το βράδυ.

Ανοικτά μαγαζιά σήμερα Κυριακή: Το ωράριο λειτουργίας

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνεται για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, έχει ως εξής:

  • Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
  • Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
  • Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
  • Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
  • Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
  • Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
  • Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
  • Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
  • Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
  • Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
  • Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
  • Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
  • Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Όπως σημειώνεται, το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

