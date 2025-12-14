ΕΛΛΑΔΑ
Αγρότες: «Όχι» στο κάλεσμα Μητσοτάκη - Αποφασισμένοι να περάσουν τις γιορτές στα μπλόκα

Η στάση αυτή αποτυπώνει τη σκληρή γραμμή που υιοθετούν - Αναλυτικά τα αιτήματά τους

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Με ένα ξεκάθαρο «όχι» απάντησαν οι αγρότες στο κάλεσμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αντί για διάλογο, στην απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια της Λάρισας το μεσημέρι του Σαββάτου, οι αγρότες απέστειλαν στην κυβέρνηση λίστα με συγκεκριμένα αιτήματα.

Η στάση αυτή αποτυπώνει τη σκληρή γραμμή που υιοθετούν οι αγρότες, οι οποίοι τονίζουν ότι αν δεν εξασφαλίσουν ότι τα αιτήματά τους θα γίνουν πράξη, δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε οποιονδήποτε διάλογο με την κυβέρνηση.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επιμένει στη διεξαγωγή διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι οι δρόμοι δεν πρέπει να παραμένουν κλειστοί. Με τις δύο πλευρές να στυλώνουν τα πόδια τους, η κατάσταση κλιμακώνεται επικίνδυνα, παραμονές Χριστουγέννων, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν τις γιορτές στα μπλόκα, έτοιμοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα κάνουν τοπικές δράσεις στα μπλόκα, ενώ την Παρασκευή θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παραδρόμων, συμβολικά για κάποιες ώρες.

Η ένταση παραμένει υψηλή, με τους αγρότες να δείχνουν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τα αιτήματά τους και την κυβέρνηση να καλεί σε διάλογο, σε μια αντιπαράθεση που αναμένεται να συνεχιστεί ενόψει των εορτών.

Τι ζητούν οι αγρότες από την κυβέρνηση

Στη σχετική λίστα των αιτημάτων των αγροτών, περιλαμβάνονται τα εξής:

  • παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή
  • καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση, είτε από επιδοτήσεις, είτε από αποζημιώσεις
  • κατώτερες εγγυημένες τιμές, ρεύμα στα 7 λεπτά
  • αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα
  • μείωση του κόστους παραγωγής
  • κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας

 Σε ό,τι αφορά στην κτηνοτροφία τη μελισσοκομία και την αλιεία θα υπάρχει παράρτημα διαφορετικών αιτημάτων. Μάλιστα, ο πρώτος τομέας έχει πληγεί περισσότερο συγκριτικά με τους άλλους, λόγω της ευλογιάς των προβάτων. Ειδικότερα, οι κτηνοτρόφοι ζητούν:

  • Πλήρης αποζημίωση
  • Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος
  • Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών

Καταληκτικά, ο πρωτογενής τομέας ζητά την ανασύσταση και αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, να «επιστραφούν τα κλεμμένα από τον Οργανισμό».

 
