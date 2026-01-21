Ρόδος: Δολοφονία πίσω από τον θάνατο 64χρονου που είχε αποδοθεί σε τροχαίο

Οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο ανακοίνωσαν ότι ο θάνατος 64χρονου, που αρχικά είχε αντιμετωπιστεί ως τροχαίο δυστύχημα, αποδίδεται πλέον σε ανθρωποκτονία και η υπόθεση έχει εξιχνιαστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 64χρονος είχε φύγει από το σπίτι του την 1η Μαΐου 2025 και δηλώθηκε ως αγνοούμενος δύο ημέρες αργότερα, στις 3 Μαΐου, στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού. Τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των αναζητήσεων εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα στην περιοχή Πασαούτια, στην Παστίδα, με το μισθωμένο μοτοποδήλατό του να έχει πέσει πάνω του.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι από τη συνδυαστική αξιολόγηση προανακριτικών στοιχείων και ευρημάτων προέκυψαν ενδείξεις ανθρωποκτονίας. Όπως σημειώνει, ο δράστης φέρεται να είχε αλλοιώσει τη σκηνή ώστε να παραπλανήσει τις αρχές και να αποδοθεί ο θάνατος σε ατύχημα.

Ως ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί άνδρας ουκρανικής καταγωγής, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι αρχές εκτιμούν ότι έχει ήδη φύγει εκτός Ελλάδας.

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, θύμα και δράστης γνωρίζονταν. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Ρόδος: Εντοπίστηκε νεκρός ο 63χρονος που αγνοούνταν από την Πρωτομαγιά