Ναύπλιο: Νεκρός άνδρας μετά από τσίμπημα μέλισσας

Πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας ένας άνδρας στο Ναύπλιο.

Πρόκειται για έναν 46χρονο και σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, το τραγικό περιστατικό έγινε την Κυριακή 15 Μαρτίου

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση αναρρίχησης στην περιοχή της Καραθώνας στο Ναύπλιο, όταν ο άνδρας δέχτηκε τσίμπημα από μέλισσα. Το τσίμπημα προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση, εξελισσόμενη σε αλλεργικό σοκ.

Παρά την άμεση μεταφορά του στο Νοσοκομείο Ναυπλίου από τους φίλους που βρίσκονταν μαζί του, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς υπέστη ανακοπή.

Ναύπλιο: Ποιος ήταν ο 46χρονος που πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας

Ο άνδρας ήταν πατέρας μιας κόρης και είχε αφιερώσει τη ζωή του στη φύση και την προσφορά. Ως παραγωγός και συνοδός βουνού, ίδρυσε ορειβατική ομάδα, με στόχο την ανάδειξη των φυσικών ομορφιών της Ερμιονίδας και τη διοργάνωση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εθελοντικών πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Υπήρξε επίσης, ενεργό μέλος και πρωτοστάτης της Ομάδας Διάσωσης Ερμιονίδας, ενώ διετέλεσε πρόεδρος για δύο χρόνια στην Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.

Η δράση του περιλάμβανε σημαντικά έργα, όπως η δημιουργία και ανάδειξη των μονοπατιών της περιοχής, η αναβίωση των αρχαίων αγώνων «Διονυσία Ερμιόνης», η συμμετοχή στην εθελοντική δράση «Let’s do it» και η συμβολή στην ανανέωση των αναρριχητικών πεδίων.

Με πληροφορίες από argolikeseidhseis.gr