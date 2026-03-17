ΚΤΕΛ: Αλλαγές στις τιμές των εισιτηρίων - Πού υπάρχουν αυξήσεις

Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, έχουν τεθεί σε ισχύ -από την περασμένη Παρασκευή (13/3)- αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων στα δρομολόγια των υπεραστικών ΚΤΕΛ.

Στη σχετική ανακοίνωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης διευκρινίζεται πως το κανονικό εισιτήριο μονής διαδρομής για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα θα διαμορφωθεί στα 51,40 ευρώ μετά την αναπροσαρμογή της τιμής ανά χιλιόμετρο.

Με σχετική προσφορά, όπως έγινε γνωστό, το τελικό κόστος για τους επιβάτες θα διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Αξίζει να επισημανθεί πως η αναπροσαρμογή επηρεάζει και τα μειωμένα εισιτήρια.

ΚΤΕΛ: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των εισιτηρίων

Συγκεκριμένα:

Με έκπτωση 25% η τιμή διαμορφώνεται στα 38,60 ευρώ

Με έκπτωση 50% στα 25,70 ευρώ

Ωστόσο, τα αντίστοιχα ποσά θα διαμορφωθούν στα 38 ευρώ και 25 ευρώ.

Ο νέος τιμοκατάλογος έχει τεθεί σε ισχύ από την Παρασκευή 13 Μαρτίου, ενώ η «στρογγυλοποίηση» προς τα κάτω θα ισχύει, όπως αναφέρεται, «μέχρι νεοτέρας». Μέχρι σήμερα, το εισιτήριο μονής διαδρομής στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα κόστιζε 45 ευρώ όταν εκδιδόταν από το γκισέ.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς (e-ticket), η τιμή διαμορφωνόταν στα 42,90 ευρώ, καθώς εφαρμοζόταν έκπτωση 5%. Όπως διευκρινίζεται, μετά τη νέα αναπροσαρμογή τιμών η συγκεκριμένη έκπτωση για ηλεκτρονική κράτηση καταργείται.

Η ανακοίνωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης﻿

«Με την υπ.αρ. 37279 Απόφαση Υφ.Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1258/6-3-2026, αναπροσαρμόζεται, λόγω αύξησης του κόστους καυσίμων και λοιπών συντελεστών κόστους, ο χιλιομετρικός συντελεστής, με βάση τον οποίο καθορίζονται οι τιμές εισιτηρίων των ΚΤΕΛ, σε 0,0893 ευρώ ανά χιλιόμετρο, που διανύει το λεωφορείο ΕΚΤΟΣ "νομού" και 0,0943 ευρώ/χλμ εντός "νομού".

Δεδομένου ότι η χιλιομετρική απόσταση Θεσσαλονίκη - Αθήνα, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1638/15-5-2017, είναι 507,3 χλμ, η νόμιμη τιμή εισιτηρίου απλής μετάβασης, είναι (35χλμ Χ 0,0943 ευρώ) + (472,30 χλμ Χ 0,0893 ευρώ) = 45,48 πλέον ΦΠΑ 13% = 51,38 ευρώ, που στρογγυλοποιείται σύμφωνα με το ΦΕΚ στην τελική τιμή 51,40 ευρώ. Σύμφωνα με τη διατίμηση λοιπόν, η τιμή του εισιτηρίου είναι 51,40 ευρώ.

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., η βασική τιμή καθορίζεται στα 50 ευρώ, για λόγους στρογγυλοποίησης (προς τα κάτω!), ως προσφορά στους επιβάτες, μέχρι νεoτέρας και ο νέος τιμοκατάλογος, που θα ισχύει από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, είναι ο συνημμένος.

Με άλλη απόφαση του Δ.Σ., καταργείται η ειδική έκπτωση κατά την έκδοση e-ticket».

ΚΤΕΛ: Οι αυξήσεις στη Μαγνησία

Αυξήσεις στα εισιτήρια των λεωφορείων φέρνει νέα απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τους επιβάτες του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Μαγνησίας να βλέπουν ήδη αναπροσαρμογές στα κόμιστρα των μετακινήσεών τους. Η αλλαγή αφορά επανακαθορισμό των τιμών κατά 10%, εξέλιξη που επηρεάζει τις διαδρομές του δικτύου και επιβαρύνει το κόστος μετακίνησης για τους πολίτες της περιοχής.

Η αναπροσαρμογή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών που εφαρμόζονται στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες σε ολόκληρη τη χώρα, μετά την τροποποίηση του χιλιομετρικού συντελεστή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των κομίστρων.

Παράλληλα, στα αστικά λεωφορεία αποφασίστηκε αύξηση ύψους 10 λεπτών στην τιμή του εισιτηρίου. Ωστόσο, παραμένει σε ισχύ η προσφορά των 10 συν 1 εισιτηρίων, η οποία μειώνει κατά περίπου 10% το τελικό κόστος για τους επιβάτες που επιλέγουν να προμηθευτούν πολλαπλά εισιτήρια.

Επιπλέον, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου μέσα στο λεωφορείο, με πληρωμή είτε με κάρτα είτε με μετρητά, επιλογή που διευκολύνει τους επιβάτες που δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήριο εκ των προτέρων.

Στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, επανακαθορίζονται και τα κόμιστρα των υπεραστικών γραμμών σε όλη τη χώρα, με τις τιμές να προσαρμόζονται με βάση τη νέα χιλιομετρική τιμολόγηση. Για τη Μαγνησία, η μεταβολή αυτή επηρεάζει το σύνολο των διαδρομών του Υπεραστικού ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τον νομό και συνδέουν τις πόλεις και τα χωριά της περιοχής.

Η απόφαση έχει τεθεί σε ισχύ από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 και βασίζεται στην υπ’ αριθμ. 37279 υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1258/6-3-2026 και προβλέπει την αλλαγή του χιλιομετρικού συντελεστή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τιμών στα εισιτήρια των λεωφορείων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ