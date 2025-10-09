ΕΛΛΑΔΑ
Προς απέλαση ο 19χρονος μετά την επίθεση σε οδηγό του μετρό στη «Δουκίσσης Πλακεντίας»

Είχε συλληφθεί ξανά πριν από τρεις μήνες για επεισόδιο στον σταθμό «Νομισματοκοπείο»

Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Σε διαδικασία απέλασης τίθεται ο 19χρονος Ιρακινός που συνελήφθη μετά από επίθεση σε οδηγό συρμού της γραμμής 3 του μετρό, στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας». Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε φραστικά και σωματικά στον οδηγό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο. Ο 19χρονος συνελήφθη επιτόπου, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε προληπτικά για ιατρική εξέταση.

Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από τρεις μήνες, όταν είχε επιτεθεί σε επιβάτες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο», για το οποίο είχε καταδικαστεί και εκτίσει τρίμηνη ποινή φυλάκισης.

Με εντολή του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου που είχε χορηγηθεί στον 19χρονο. Μετά την ολοκλήρωσή της, θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες απέλασης από τη χώρα.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η απόφαση στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει την ανάκληση ασύλου σε περιπτώσεις τέλεσης βίαιων πράξεων ή παραβατικής συμπεριφοράς.

Το περιστατικό έχει επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών αλλοδαπών, με τις αρχές να τονίζουν ότι κάθε υπόθεση εξετάζεται μεμονωμένα και βάσει νόμου.

Ο 19χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

