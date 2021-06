Ρύθμιση που θα θεσπίσει υποχρεωτικούς τους εμβολιασμούς, τουλάχιστον για τους εργαζόμενους σε συγκεκριμένους κλάδους αλλά και ειδικά προνόμια για τους πλήρως εμβολιασμένους, αναμένεται να θεσπίσει η κυβέρνηση.

Ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάτης με επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις του χθες, προανήγγειλε τον ξεκάθαρο προσανατολισμό της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση, κάτι που επιβεβαίωναν τις προηγούμενες ημέρες κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχοι υγείας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός φρόντισε στην τοποθέτησή του στο ψηφιακό συνέδριο «Βeyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security», που συνδιοργάνωσαν το ινστιτούτο γεωπολιτικών αναλύσεων Eurasia Group και η οργάνωση Flagship Pioneering, να καταστήσει σαφές ότι η κυβέρνηση θα παράσχει την νομοθετική κάλυψη σε όσους επαγγελματίες κάνουν αυτήν την επιλογή.

Τα προνόμια

Αναλυτικότερα, εκτός από την πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους εστιατορίων, καφέ και μπαρ οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως θα μπορούν, σύμφωνα με τα επικρατέστερα σενάρια, να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πολιτιστικά γεγονότα, όπως συναυλίες, θέατρα και σινεμά, καθώς και στα γήπεδα από την νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ολοκληρωμένη πρόταση της κυβέρνησης αναμένεται να κατατεθεί αμέσως μόλις ανοίξει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια και για τις ηλικίες 18 έως 24, κάτι που υπολογίζεται ότι θα συμβεί μέσα στο μήνα.

Τα προνόμια θα τεθούν σε εφαρμογή από το φθινόπωρο, σύμφωνα με πληροφορίες ενώ οδηγός για την κυβερνητική πρόταση και την σχετική συζήτηση θα είναι και η γνωμοδότηση της επιτροπής Βιοηθικής, την οποία έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός.

Σχετική δήλωση έκανε και ο καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Δημήτρης Παρασκευής. ο καθηγητής επικαλέστηκε παραδείγματα από χώρες του εξωτερικού με υψηλά ποσοστά εμβολιασμών, όπου υπάρχουν, μεταξύ άλλων, ελεύθερη μετακίνηση ταξιδιωτών και μεγαλύτερος βαθμός ελευθερίας για συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες, σημειώνοντας πως κάτι ανάλογο θα ισχύσει και στη χώρα μας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνεντεύξεις του το σαββατοκύριακο έκανε λόγο για αναπόφευκτα προνόμια στους εμβολιασμένους, οπότε και θα έχει διασφαλιστεί ότι υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για όλους άρα ο μη εμβολιασμός αποτελεί προσωπική επιλογή.

Στο ζήτημα των προνομίων για τους πλήρως εμβολιασμένους αναφέρθηκε και ο γγ Πρωτοβάθμιας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τονίζοντας ότι η συζήτηση αυτή «έχει ανοίξει» και «αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να ενταθεί».

«Αυτό θα πρέπει να γίνει στη φάση όμως που έχουμε πλήρη επάρκεια εμβολίων και όλοι οι πολίτες μπορούν να εμβολιαστούν και να μην υπάρχει χρονική καθυστέρηση όσον αφορά να μπουν και να βρουν ένα ραντεβού», διευκρίνισε.

«Και βέβαια ουδείς το φθινόπωρο θα μπορεί να απαγορεύσει, παραδείγματος χάρη, σε έναν επιχειρηματία της εστίασης να πει, ότι δέχεται στο μαγαζί του μόνο εμβολιασμένους συμπολίτες μας» ανέφερε ενδεικτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή, προϊδεάζοντας για μία πραγματικότητα, που ήδη διαμορφώνεται σε άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και αποτυπώνεται στην κυβερνητική καταγραφή.

Σε ό,τι αφορά τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, αναμένεται να θεσπιστεί για τους υγειονομικούς και τους εργαζομένους στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, όπως ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός ενώ παραμένει άγνωστο εάν θα τεθεί ζήτημα υποχρεωτικούς εμβολιασμού και για τους εκπαιδευτικούς.