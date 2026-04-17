Πότε είναι η Γιορτή της Μητέρας το 2026

Τον ερχόμενο μήνα είναι η Γιορτή της Μητέρας 2026.

Η Γιορτή της Μητέρας ή Ημέρα της Μητέρας είναι ετήσια εορτή προς τιμήν της μητέρας, και της μητρότητας, καθώς και της επιρροής τους στην κοινωνία.

Η σύγχρονη εορτή καθιερώθηκε τον 20ό αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και προέρχεται από το αγγλικό και το αμερικανικό κίνημα των γυναικών.

Η Αμερικανίδα Ανν Τζάρβις διοργάνωσε για πρώτη φορά το 1865 ένα κίνημα με το όνομα Mothers Friendships Day και συναντήσεις με το όνομα Mothers Day Meetings, κατά τις οποίες οι μητέρες αντάλλασσαν απόψεις και εμπειρίες.

Το 1870 η Τζούλια Γουόρντ Χάου διοργάνωσε μια εκδήλωση φιλειρηνικής συγκέντρωσης από μητέρες με το σλόγκαν peace and motherhood με σκοπό, τα παιδιά να μην στέλνονται στον πόλεμο.

Στην Ελλάδα η γιορτή της μητέρας συνδέθηκε με την εορτή της Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου). Τότε η ορθόδοξη εκκλησία γιορτάζει την Παναγία με τον Ιωσήφ που πηγαίνουν τον 40ήμερο Ιησού στο Ναό για ευλογία.

Ο παράλληλος εορτασμός της Υπαπαντής με την ημέρα της μητέρας ξεκίνησε το 1929. Απο τη δεκαετία του 1960, ο εορτασμός μαζί με την Υπαπαντή ατόνησε και ενισχύθηκε ο εορτασμός στη δεύτερη Κυριακής του Μαΐου.

Γιορτή Μητέρας 2026: Πότε είναι φέτος

Η Ημέρα της Μητέρας γιορτάζεται σε διαφορετικές ημέρες ανά τον κόσμο, συνηθέστερα τους μήνες Μάρτιο ή Μάιο.

Στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες, γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Αυτή τη χρονιά είναι στις 10 Μαΐου.

