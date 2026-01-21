Πώς δρούσε το κύκλωμα που έκλεβε με παράνομο λογισμικό τους πελάτες στην αντλία καυσίμου

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε με παράνομο λογισμικό τους πελάτες στην αντλία καυσίμου.

Το «χτύπημα» στα κυκλώματα στο εμπόριο καυσίμων, κατάφεραν την Τρίτη (20/1) οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από παράλληλες συντονισμένες επιχειρήσεις σε βενζινάδικα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με το παράνομο λογισμικό

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 10 πρατηριούχους, μέλη ενός κυκλώματος, οι οποίοι είχαν εγκαταστήσει στα βενζινάδικα τους ένα παράνομο λογισμικό, εξαπατώντας τους καταναλωτές και κλέβοντάς τους στην ουσία, πάνω στην αντλία.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε 30 εταιρείες και πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία έχει εγκατασταθεί το ειδικό παράνομο λογισμικό, με το οποίο η ποσότητα καυσίμου που τοποθετούνταν στο όχημα ήταν μικρότερη από αυτή που αναγραφόταν πάνω στην αντλία.

Με αυτό τον τρόπο, οι πρατηριούχοι, μέλη του κυκλώματος, έκλεβαν από 15 μέχρι και 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα, σε κάθε συναλλαγή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 10 άτομα, μέλη του κυκλώματος της λαθρεμπορίας καυσίμων και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστούν και άλλα μέλη του, τα οποία λυμαίνονταν την εμπορία των υγρών καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα.

Τι είναι το λογισμικό που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα

Για το πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα μίλησε στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επεξεργάστηκαν μια πληροφορία που έφτασε στην Υπηρεσία, ότι υπάρχει συγκεκριμένος κάτοχος πρατηρίων ο οποίος διαθέτει αυτό το λογισμικό, με αποτέλεσμα να μπορεί να κλέβει ουσιαστικά στην αντλία κάθε πελάτη τουλάχιστον σε ποσοστό 20%, χωρίς εκείνος να αντιλαμβάνεται το παραμικρό ακόμα κι όταν γέμιζε το όχημά του».

«Ουσιαστικά», εξήγησε η κ. Δημογλίδου, «έβλεπε ότι λαμβάνει την ποσότητα την οποία είχε ζητήσει και πλήρωνε το αντίτιμο το οποίο υποχρεούνταν να πληρώσει. Το εν λόγω λογισμικό είχε εγκατασταθεί μέσω USB σε υπολογιστή, όχι εντός της επιχείρησης αλλά σε απομακρυσμένο υπολογιστή. Μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή αστυνομικών από το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουν το πώς μπορούσε αυτό το σύστημα να επεμβαίνει στο σύστημα εισροών εκροών και να μην γίνεται αντιληπτό από τον πελάτη».

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε δεκάδες πρατήρια και έχουν γίνει συλλήψεις, με την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ να προχωρά στη σφράγιση αυτών των πρατηρίων. Και όπως επισήμανε, οι πολίτες μπορούν να είναι υποψιασμένοι για παρόμοιες περιπτώσεις γιατί συνήθως σε αυτά τα πρατήρια έχουν αρκετά χαμηλότερη τιμή της βενζίνης σε σχέση με τα υπόλοιπα πρατήρια.

