Πιερία: Από την απανθρακωμένη σορό έλειπαν δύο δόντια - Τι ερευνούν οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ, σχετικά με την υπόθεση θανάτου ενός 48χρονου στην Πιερία, ο οποίος βρέθηκε καμένος μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής, η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήση για ανεξέλεγκτη φωτιά σε αυτοκίνητο, στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί και ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν και τη σορό.

Ωστόσο κατά τις ίδιες πληροφορίες, από την πρώτη στιγμή οι πυροσβέστες παρατήρησαν ότι τα στοιχεία δεν συνάδουν με ατύχημα, με τις Αρχές πλέον να ερευνούν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Πιερία: Από την απανθρακωμένη σορό του 48χρονου έλειπαν δύο δόντια

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, το πρωί της ίδιας ημέρας ο 48χρονος επισκέφθηκε ένα βενζινάδικο της περιοχής για να γεμίσει δύο μπιτόνια με πετρέλαιο και βενζίνη, τα οποία χρησιμοποιούσε στα γεωργικά του μηχανήματα.

Παράλληλα, από την αυτοψία της σορού προκύπτουν στοιχεία που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Συγκεκριμένα, λείπουν τα δύο μπροστινά δόντια και το υοειδές οστό του λαιμού, το οποίο δεν καίγεται ούτε αφαιρείται εύκολα.

Επιπλέον, η ιατροδικαστής εντόπισε αιμορραγική διήθηση στο κεφάλι, πιθανό αποτέλεσμα χτυπήματος.

Στο σώμα του άνδρα βρέθηκε επίσης ένα άοσμο κίτρινο υγρό, το οποίο έχει σταλεί για τοξικολογική ανάλυση, ενώ η αυτοψία του οχήματος δεν εντόπισε ίχνη καυσίμου ή υπολείμματα πλαστικού από τα μπιτόνια.

Η ιατροδικαστής σημείωσε ότι ο άνδρας ήταν εν ζωή όταν ξέσπασε η φωτιά, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με το τι συνέβη πριν από το περιστατικό. Επιπλέον, η θέση του στη θέση του συνοδηγού προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τις συνθήκες θανάτου του.

Η έρευνα του πραγματογνώμονα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά, ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, από αυτοκτονία μέχρι εγκληματική ενέργεια.