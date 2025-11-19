ΕΛΛΑΔΑ
Πετρούπολη: Συνελήφθη μαθητής που πήγε με μπαλτά στο σχολείο

Πρόκειται για μαθητή που είναι γεννημένος το 2009

Φωτ. EUROKINISSI
Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, σε σχολείο της Πετρούπολης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ βρίσκονταν έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης, καθώς το σχολείο μέχρι και την Παρασκευή ήταν υπό κατάληψη.

Τότε, όταν αντιλήφθηκαν ότι ένας μαθητής κυκλοφορεί μέσα στο σχολείο με μπαλτά.

Συγκεκριμένα, τον πλησίασαν και στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι πράγματι κρατούσε στα χέρια του έναν μπαλτά 29 εκατοστών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για μαθητή που είναι γεννημένος το 2009.

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του και στη συνέχεια, τον οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

