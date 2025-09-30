Περιστέρι: Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε 3 οχήματα – Εξετάζεται αν υπάρχει οπαδικό κίνητρο

Σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) στο Περιστέρι, όταν ομάδα περίπου 15–20 ατόμων επιτέθηκε σε τρία οχήματα στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου και Κηφισού.

Μέσα στα οχήματα βρίσκονταν συνολικά 11 άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές.

Λίγο αργότερα, αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε 14 προσαγωγές στην οδό Στυσιχώρου. Η υπόθεση ερευνάται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τα κίνητρα να συνδέονται με οπαδική βία.