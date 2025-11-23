ΕΛΛΑΔΑ
Πέραμα: Σκύλος επιτέθηκε σε 12χρονο παιδί έξω από σχολείο - «Θα κινηθώ νομικά» ξεσπά η μητέρα του

Ο σκύλος, στο παρελθόν, φέρεται να έχει επιτεθεί και σε άλλα άτομα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένα 12χρονο παιδί στο Πέραμα.

Όλα συνέβησαν στις 19 Νοεμβρίου σε σχολείο του Περάματος, όπου μία μητέρα είχε πάει με το 12χρονο παιδί της για τη συνέλευση γονέων και κηδεμόνων.

Όταν το παιδί περίμενε έξω από το σχολείο τη μητέρα του δέχτηκε επίθεση από ένα μεγαλόσωμο σκύλο. Οι δαγκωματιές ήταν πολλές, με αποτέλεσμα το παιδί να μεταφερθεί στο Παίδων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σκύλος ήταν δεσποζόμενο και στο παρελθόν έχει επιτεθεί και σε άλλα άτομα.

Πέραμα: «Θα κινηθώ νομικά» ξεσπά η μητέρα του 12χρονου

Η μητέρα του παιδιού μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για τα όσα συνέβησαν.

«Ο κύριος ήταν απαθέστατος. Ήξερε πολύ καλά πώς να ενεργήσει στην περίπτωση που γίνει κάποιο δάγκωμα. Του έλεγα γιατί δεν έχει φίμωτρο στο ζωντανό και δεν μου απαντούσε. Δεν επιτρέπεται εμένα το παιδί μου να είναι τρομοκρατημένο και να πονάει. Θα κινηθώ νομικά, δεν θα το αφήσω έτσι. Δεν επιθυμώ την ευθανασία του ζωντανού, θέλω να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος» δήλωσε.

