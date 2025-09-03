ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Φωτιά σε εν κινήσει ΙΧ - Καλά στην υγεία της η οδηγός

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα

LifO Newsroom
Φωτογραφία: Eurokinissi
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9) στον Πειραιά, όταν εν κινήσει ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Βούλγαρη.

Η οδηγός πρόλαβε και βγήκε εγκαίρως από το όχημα, χωρίς να υποστεί τραυματισμό. Η φωτιά γέμισε μέσα σε λίγα λεπτά την περιοχή με πυκνούς μαύρους καπνούς, που ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με κατοίκους της γειτονιάς ακούστηκαν και μικρές εκρήξεις από το φλεγόμενο όχημα.

Τουλάχιστον τρία πυροσβεστικά οχήματα επιχείρησαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε αποκλεισμό της οδού Βούλγαρη, καθώς και των γύρω δρόμων (Τζαβέλλα και Βενιζέλου), ώστε να διευκολύνει την κατάσβεση.

Το καμένο όχημα παραμένει ακινητοποιημένο, ενώ η ιδιοκτήτριά του παρέμεινε εκεί μέχρι να φτάσει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής για να εξετάσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

