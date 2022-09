«Παύλος, διάδοχος του θρόνου»: Αντιδράσεις με την αστοχία του BBC - «Η Ελλάδα έχει καταργήσει τη μοναρχία, ας το σεβαστούμε»

Αντιδράσεις στα social media προκάλεσε η προσφώνηση του Παύλου από το BBC σαν «διαδόχου του ελληνικού θρόνου».

O Παύλος, γιος του έκπτωτου βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας της Δανίας, και τρίτος ξάδερφος της βασίλισσας Ελισάβετ, κλήθηκε από το κρατικό κανάλι της Βρετανίας για να μιλήσει για την Ελισάβετ, την οποία χαρακτήρισε «έναν από τους πιο υπέροχους ανθρώπους» που έχει γνωρίσει.



🎥 BBC #Thread pic.twitter.com/0HsGgAjplN

Ωστόσο, το σούπερ του BBC τον χαρακτήριζε «διάδοχο του θρόνου» ενώ, ως γνωστόν, στην Ελλάδα έχει καταργηθεί η μοναρχία από το 1973 και, εφόσον δεν υπάρχει βασιλιάς, δεν υπάρχει και διάδοχός του.

«Έλα τώρα, BBC. Η Ελλάδα έχει προ πολλού καταργήσει τη μοναρχία, σεβάσου το αυτό» γράφει ο δημοσιογράφος Damian Mac Con Uladh.

Come on, BBC. Greece long abolished it's monarchy, so please respect that.



My Greeks sons just asked "who is that guy? Greece doesn't have kings and princes." pic.twitter.com/GXnekaAbnh