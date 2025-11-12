Πάτρα: Τι κατέθεσε ο 25χρονος για τον θάνατο του 3χρονου ανιψιού του

Ο 25χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Αναστάτωση προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για το δυστύχημα στην Πάτρα, όπου ένα αγοράκι μόλις 3 ετών έχασε τη ζωή του μετά την πτώση του μαζί με τον 25χρονο θείο του.

Στην κατάθεσή του, ο νεαρός άνδρας υποστήριξε πως πήρε το παιδί από τους παππούδες του για μια μικρή βόλτα και ότι το κρατούσε αγκαλιά τη στιγμή του δυστυχήματος. Όπως είπε, περπατούσε κοντά στην άκρη του δρόμου, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε μαζί με το παιδί από μαντρότοιχο ύψους περίπου δύο μέτρων.

Το αγοράκι χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Οι παππούδες το μετέφεραν άμεσα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, που επί 40 λεπτά έκαναν ανάνηψη και ΚΑΡΠΑ, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 25χρονος ανέφερε πως χτύπησε πρώτα στο μπαλκόνι ενός σπιτιού, ζαλίστηκε και έχασε την ισορροπία του, πέφτοντας από τον μαντρότοιχο ενώ κρατούσε τον μικρό Ανδρέα στην αγκαλιά του. Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το παιδί αποδείχθηκαν μοιραίες.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, με τους γονείς του παιδιού να μαθαίνουν την τραγική είδηση την ώρα που επέστρεφαν από αγροτικές εργασίες στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων.

Ο 25χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ωστόσο, σύμφωνα με το Action24, οι γονείς του τρίχρονου δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν τη δίωξή του, αναγνωρίζοντας πως επρόκειτο για ένα τραγικό ατύχημα.

Η κηδεία του μικρού Ανδρέα θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας