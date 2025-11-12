ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Πώς έπεσε και σκοτώθηκε το παιδί από μάντρα ύψους δύο μέτρων - Για 40 λεπτά έκαναν ΚΑΡΠΑ οι γιατροί

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε - Συνελήφθη ο θείος του

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όταν οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς του αγοριού από τα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας που έπεσε από μάντρα, ότι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το παιδί, σημειώνεται πως, έπεσε από μάντρα ύψους δύο μέτρων ενώ βρισκόταν μαζί με τον θείο του.

Το μικρό αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Πάτρα: Συνελήφθη ο θείος του παιδιού

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 25χρονο θείο του αγοριού, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θείος κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά του όταν και οι δύο έπεσαν από τον μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 25χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

 
 
