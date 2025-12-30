Άρης Μουγκοπέτρος: «Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπήρξα αλλά ως πατέρας, είμαι από τους καλύτερους»

Την επομένη της αθώωσής του στο δικαστήριο, ο Άρης Μουγκοπέτρος, προχώρησε σε τηλεοπτικές δηλώσεις αναφορικά με τη μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη έπειτα από την καταγγελία που έκανε η εν διαστάσει σύζυγός του ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου τόνισε σε κοινές δηλώσεις με τον δικηγόρο του, ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω νομικές διενέξεις με την άλλη πλευρά, ενώ σε μια φορτισμένη στιγμή, έδειξε στην κάμερα το χέρι του, από το οποίο έχουν ακρωτηριαστεί δύο δάχτυλα, λέγοντας, ότι «με αυτό το χέρι για τα παιδιά μου θα δουλέψω και οικοδομή για να τους πάρω ό,τι θέλουν».

«Εκνευρίστηκε η εν διαστάσει σύζυγός σου που πήγες να δεις τα παιδιά χωρίς να την ενημερώσεις; τι συνέβη εκείνη την ημέρα;» τον ρώτησε ο Γιώργος Λιάγκας, με τον Άρη Μουγκοπέτρο να απαντά: «Δεν υπήρχε λόγος ενημέρωσης γιατί το μισθωτήριο που λένε έχει αλλάξει έγινε χωρίς να το γνωρίζω και να χωρίς να έχω κάνει αποδοχή. Και η αποδοχή δεν έγινε δεκτή από τη μεριά μου όχι για τα 750 ευρώ (διατροφή) συν τα ασφάλιστρα.. δεν ξέρω τι, αλλά επειδή το πρώτο αρχείο που μου έστειλε ήταν να βλέπω τα παιδιά μου μόνο δύο ώρες την εβδομάδα».

«Επί μιάμιση ώρα ποια ήταν η λεκτική μου βία;», συνέχισε για το περιστατικό που αναφέρει η εν διαστάσει σύζυγός του.

Σε άλλο σημείο, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε στα παιδιά του, λέγοντας: «Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω αλλά ως πατέρας είμαι από τους καλύτερους και θα παλέψω για τα παιδιά μου».

Ο δικηγόρος του επιβεβαίωσε ότι δεν επιθυμεί καμία περαιτέρω νομικές διενέξεις και κάλεσε την άλλη πλευρά να συμφωνήσει, ώστε ο πελάτης του «να δει τα παιδιά από Πρωτοχρονιά».

«Με πονάει πιο πολύ το ότι η μικρή, που μου μοιάζει, μου το κράτησε όταν πήγα στο σπίτι και δεν ήλθε να με πάρει αγκαλιά. Εκεί μηδένισαν τα συναισθήματά μου για αυτούς τους ανθρώπους», κατέληξε ο Άρης Μουγκοπέτρος.