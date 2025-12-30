Ελληνικά πανεπιστήμια: Αύριο διαγράφονται έως και 220.000 «αιώνιοι» φοιτητές

Έως και 220.000 φοιτητές εκτιμάται ότι θα διαγραφούν συνολικά από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το χρονοδιάγραμμα διαγραφών για όσους υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια φοίτησης.

«31/12 θα διαγραφούν όλοι εκείνοι οι φοιτητές, οι οποίοι εισήχθησαν σε 4ετή προγράμματα σπουδών πριν από το 2017. Του χρόνου (θα διαγραφούν), όσοι είχαν εισαχθεί σε πενταετή προγράμματα από το 2016 και πίσω και το 2027, όσοι ήταν σε εξαετή προγράμματα από το 2015 και πίσω», ανέφερε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στο Action24.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Παπαϊωάννου, στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν 423 τμήματα. Από αυτά, τα 291 είναι τετραετούς φοίτησης.

Μέχρι το απόγευμα της 29ης Δεκεμβρίου 2025, 225 από τα 291 τμήματα είχαν αποστείλει τον συνολικό αριθμό των διαγραφέντων φοιτητών στο υπουργείο Παιδείας.

«Μέχρι εχθές το απόγευμα, ο αριθμός ήταν περίπου στις 165.000 φοιτητές, με αυτά που θα εισρεύσουν εκτιμούμε πως ο αριθμός θα φτάσει περίπου τις 210.000 με 220.000 φοιτητές», εξήγησε στη συνέχεια ο υφυπουργός.

«Ο στόχος είναι να ξεκαθαρίσουμε τους ενεργούς φοιτητές στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Διότι με βάση τους ενεργούς φοιτητές μπαίνουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πολύ δυνατών ελληνικών πανεπιστημίων για τις διεθνείς κατατάξεις», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου.

Δεύτερη ευκαιρία

Ερωτώμενος για το εάν κάποιοι φοιτητές έλαβαν μία ευκαιρία για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ο κ. Παπαϊωάννου απάντησε θετικά και ανέφερε πως πρόκειται για περίπου 35.000 άτομα.