Πάτρα: Μπαλκόνι κατέρρευσε και έπεσε σε αυτοκίνητο

Ατύχημα με αποκόλληση και κατάρρευση μεγάλου τμήματος μπαλκονιού τρίτου ορόφου καταγράφηκε την Τρίτη (20/1) στην Πάτρα, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Το κομμάτι από το μπαλκόνι κατέπεσε σε σταθμευμένο όχημα, με μία κάτοικο της περιοχής να δηλώνει στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι εάν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, πιθανότατα θα είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι τις Τετάρτες, στο ίδιο σημείο στην Πάτρα, πραγματοποιείται λαϊκή αγορά.

Το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Πετμεζά, όταν τμήμα της πρόσοψης πολυκατοικίας αποκολλήθηκε και κατέρρευσε πάνω στο όχημα της κατοίκου, προκαλώντας υλικές ζημιές. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στο συγκεκριμένο σημείο για δύο ημέρες, καθώς η ιδιοκτήτρια δεν είχε βρει διαθέσιμη θέση κάτω από το σπίτι της, όπου συνήθως παρκάρει.

Η ίδια, μιλώντας για το περιστατικό, δήλωσε: «Αν είχα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητό μου, μπορεί να ήμουν νεκρή. Ιδιαίτερη αναστάτωση μου προκαλεί η σκέψη ότι στο όχημα επιβαίνουν συχνά συγγενικά μου πρόσωπα, όπως η ανιψιά μου με τα μικρά της παιδιά…» γεγονός που εντείνει τον φόβο της για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.

Η κάτοικος της περιοχής, καταλήγοντας, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την ασφάλεια των κτιρίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων ελέγχων, ώστε να μην επαναληφθεί ένα παρόμοιο περιστατικό με απρόβλεπτες συνέπειες.

Με πληροφορίες από pelop.gr

