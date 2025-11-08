Χανιά: Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης

Μεγάλο μπαλκόνι, του τελευταίου ορόφου μίας ημιτελούς, εδώ και καιρό, οικοδομής κατέρρευσε σήμερα το απόγευμα στο κέντρο των Χανίων, χωρίς να καταγραφεί κάποιος τραυματισμός.

Από την κατάρρευση του μπαλκονιού στα Χανιά ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, με το περισταστικό να καταγράφεται στην οδύ Κυδωνίας, ενώ κομμάτια από τσιμέντο σκορπίστηκαν σε μεγάλη έκταση.

Τα συντρίμμια δεν έπεσαν σε κάποιον πεζό ή διερχόμενο, από την περιοχή, όχημα, ωστόσο προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα δίκυκλα και σε κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο της οικοδομής.

Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο των Χανίων / Eurokinissi

Χανιά: Έσπευσε στο σημείο ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής ενώ ειδοποιήθηκε και ο Δήμος Χανίων για να καθαριστεί το οδόστρωμα, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέας κατάρρευσης.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη οικοδομή στη διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου είναι σε ημιτελή κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια και εκτιμάται ότι οι τελευταίες ραγδαίες βροχοπτώσεις επιβάρυναν την κατάσταση της οικοδομής.