ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Χανιά: Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης

Από την κατάρρευση του μπαλκονιού στα Χανιά ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΧΑΝΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙ Facebook Twitter
Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο των Χανίων / Eurokinissi
0

Μεγάλο μπαλκόνι, του τελευταίου ορόφου μίας ημιτελούς, εδώ και καιρό, οικοδομής κατέρρευσε σήμερα το απόγευμα στο κέντρο των Χανίων, χωρίς να καταγραφεί κάποιος τραυματισμός.

Από την κατάρρευση του μπαλκονιού στα Χανιά ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, με το περισταστικό να καταγράφεται στην οδύ Κυδωνίας, ενώ κομμάτια από τσιμέντο σκορπίστηκαν σε μεγάλη έκταση.

Τα συντρίμμια δεν έπεσαν σε κάποιον πεζό ή διερχόμενο, από την περιοχή, όχημα, ωστόσο προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα δίκυκλα και σε κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο της οικοδομής.

ΧΑΝΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙ Facebook Twitter
Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο των Χανίων / Eurokinissi
ΧΑΝΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙ Facebook Twitter
Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο των Χανίων / Eurokinissi
ΧΑΝΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙ Facebook Twitter
Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο των Χανίων / Eurokinissi

Χανιά: Έσπευσε στο σημείο ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής ενώ ειδοποιήθηκε και ο Δήμος Χανίων για να καθαριστεί το οδόστρωμα, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέας κατάρρευσης.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη οικοδομή στη διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου είναι σε ημιτελή κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια και εκτιμάται ότι οι τελευταίες ραγδαίες βροχοπτώσεις επιβάρυναν την κατάσταση της οικοδομής.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ψυχολόγοι μεταβαίνουν στα Βορίζια: «Θα προσπαθήσουμε για την ασφάλεια των παιδιών και την αλλαγή νοοτροπίας»

Ελλάδα / Ψυχολόγοι μεταβαίνουν στα Βορίζια: «Τα παιδιά δεν πρέπει να αποτελούν αγωγούς συγκρούσεων»

«Θα προσπαθήσουμε για την προστασία της ψυχοσυναισθηματικής τους κατάστασης και την αλλαγή νοοτροπίας στην κοινότητα», λέει μέλος της ειδικής διεπιστημονικής επιτροπής που έχει κληθεί να μεταβεί στα Βορίζια
LIFO NEWSROOM
 
 