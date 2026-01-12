Νέος Κόσμος: Κατέρρευσε μπαλκόνι επάνω σε αυτοκίνητα

Μπαλκόνι εγκαταλελειμμένου κτιρίου κατέρρευσε επάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Νέου Κόσμου το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρότατες ζημιές και στα δύο οχήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Ήμουν στο σπίτι είχα παρκάρει μια ώρα πριν. Ξαφνικά ακούω ένα δυνατό θόρυβο, μένω απέναντι. Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι συνέβη και έπαθα σοκ. Έφτασα στο σημείο και είδα το αυτοκίνητο μου κατεστραμμένο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πάλι καλά που κάτω από τα τούβλα ήταν λαμαρίνες και δεν ήταν το κεφάλι ενός παιδιού, ενός περαστικού», δήλωσε ο ιδιοκτήτης ενός εκ των δύο αυτοκινήτων.

Αναφορικά με το κόστος της ζημιάς ο κ. Αντώνης αναφέρει: «Έχω αρκετά μεγάλη ζημιά δεν έχει βγει κάποια εκτίμηση ακόμη. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου παραμένει άγνωστος εγώ έχω κινήσει διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου», πρόσθεσε ο ίδιος μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, το εν λόγω ακίνητο είναι ακατοίκητο τα τελευταία 60-70 χρόνια.