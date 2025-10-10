Πάτρα: Η στιγμή της επίθεσης στη 41χρονη Γαρυφαλλιά από τον σύντροφό της

Η επίθεση συνέβη στις 4 Νοεμβρίου 2024 έξω από ένα ξενοδοχείο στην Πάτρα - Οκτώ ημέρες μετά η Γαρυφαλλιά πέθανε

Ξεκίνησε σήμερα, στην Αμαλιάδα, η εκδίκαση της υπόθεσης για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Κολιοπούλου.

Υπενθυμίζεται πως η 41χρονη γυναίκα δέχτηκε επίθεση από τον σύντροφό της έξω από ένα ξενοδοχείο στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο και να μπει στην εντατική.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2024. Η Γαρυφαλλιά, 8 ημέρες μετά, άφησε την τελευταία της πνοή. Η οικογένειά της, λίγες ημέρες μετά, δήλωσε πως αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά της.

Στο βίντεο καταγράφονται τα όσα έγιναν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το βράδυ. Στις 00:07 καταφθάνει η Γαρυφαλλιά και λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει και ο σύντροφός της. Μετά από λίγα λεπτά βλέπουμε να φεύγει πρώτος ο δράστης. Λίγα λεπτά αργότερα κατεβαίνει από το ξενοδοχείο και η Γαρυφαλλιά.

Κοντοστέκεται και διστακτικά προχωράει προς τη μεριά της εξόδου του πάρκινγκ. Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της με τον οποίο μιλούν για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο μετά η Γαρυφαλλιά, εμφανίζεται πάλι στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Όπως φαίνεται το θύμα πέφτει αναίσθητο κάτω, χωρίς να κουνιέται.

Η κάμερα κατέγραψε τον σύντροφό της να προσπαθεί να τη συνεφέρει, να την σηκώνει και την ταρακουνάει προσπαθώντας να την επαναφέρει με βίαιες κινήσεις. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας άλλος πεζός στο σημείο και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος είπε αρχικά στους συγγενείς της Γαρυφαλλιάς ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν γνωστά από τις ανακριτικές αρχές η Γαρυφαλλιά είχε έναν διαπληκτισμό με τον σύντροφό της, πήγε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ όπου και την ακολούθησε.

Φαίνεται ότι ο δράστης παραμόνευε και αφού την συνάντησε άρχισαν να συζητούν έντονα και με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.