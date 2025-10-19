Πάτρα: Αγνοείται 35χρονος ψαροντουφεκάς στην περιοχή του Ρίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου στην Πάτρα, για τον εντοπισμό ενός 35χρονου ψαροντουφεκά.

Την απουσία του νεαρού άνδρα δήλωσε στις Αρχές της Πάτρας στενό οικογενειακό του πρόσωπο και από το βράδυ του Σαββάτου ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Στις έρευνες στην περιοχή όπου έκανε υποβρύχιο ψάρεμα, συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα αυτοκίνητο του Λιμενικού από ξηράς.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην επιχείρηση προστέθηκαν και δύτες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ