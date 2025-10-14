Πάτρα: Δημοσιογράφος καταγγέλλει ξυλοδαρμό από συνδικαλιστές - Καταδικάζει η κυβέρνηση

Μήνυση σε βάρος συνδικαλιστών υπέβαλε δημοσιογράφος στην Πάτρα, ο οποίος κατήγγειλε πως έπεσε θύμα ξυλοδαρμού καθώς κάλυπτε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Πρόκειται για τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Ρηγόπουλο της εφημερίδας «Πελοποννήσου», στην Πάτρα, με τον κυβερνητικό εκρπόσωπος και υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλο Μαρινάκη να καταδικάζει το συμβάν.

Ως προς το χρονικό, ο δημοσιογράφος στην Πάτρα είχε μεταβεί σήμερα στον χώρο του Αρχαίου Ωδείου, όπου συνδικαλιστές προσπαθούσαν να διασφαλίσουν την τήρηση της απεργίας και να μην δουλέψουν συνεργεία που πραγματοποιούν εργασίες ανάπλασης στον χώρο, προσπαθώντας να καλύψει τα γεγονότα.

Ωστόσο, όπως κατήγγειλε ο δημοσιογράφος -και στη μήνυση σε βάρος των συνδικαλιστών- τού επιτέθηκαν αρχικά λεκτικά και έπειτα σωματικά, χτυπώντας τον και σκίζοντάς του τα ρούχα.

Πάτρα: Καταδικάζει η κυβέρνηση

Την καταδίκη της κυβέρνησης για την «απρόκλητη επίθεση», που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος από συνδικαλιστές και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας εν ώρα ρεπορτάζ εξέφρασε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε ότι «τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε σήμερα ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος από συνδικαλιστές και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τα οποία μάλιστα ο ίδιος κατονόμασε στις αρμόδιες αρχές.

Ο ξυλοδαρμός του, την ώρα που επιχειρούσε να καλύψει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, βάλλει βάναυσα κατά της ελευθερίας του Τύπου, η υπεράσπιση της οποίας δεν πρέπει να μένει στα λόγια.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα πράξουν όσα προβλέπει ο νόμος.

Σε κάθε περίπτωση, τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν χωρούν σε αυτά τα φαινόμενα».

