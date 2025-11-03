Πάτρα: Επίθεση 15 ατόμων σε δύο ανηλίκους

Δύο ανήλικοι έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού από ομάδα 15 ατόμων, στην Πάτρα, το βράδυ του Σαββάτου (1/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά οι δύο έφηβοι δέχτηκαν απειλές και ύβρεις από δύο άγνωστα άτομα που τους πλησίασαν ξαφνικά.

Λίγο αργότερα, ενώ οι ανήλικοι κινούνταν προς την πλατεία Γεωργίου, οι δύο δράστες επέστρεψαν μαζί με ακόμη 13 άτομα και τους επιτέθηκαν, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Επιπλέον, τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο tempo24.news.

Οι γονείς των δύο 16χρονων θυμάτων υπέβαλαν καταγγελία στην Ασφάλεια Πατρών, η οποία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

