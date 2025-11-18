Πάτρα: 12χρονη κατήγγειλε ότι τη βίασε 16χρονος που γνώρισε σε κοινή παρέα

Τον βιασμό της από 16χρονο κατήγγειλε μια 12χρονη στην Πάτρα.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει φως στην καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία για βιασμό.

Πάτρα: 12χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από 16χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν τα δύο παιδιά γνωρίστηκαν σε κοινή παρέα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 16χρονος απομόνωσε την 12χρονη και την βίασε.

Η 12χρονη ενημέρωσε τους γονείς της που κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.

Κατά του νεαρού, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.

