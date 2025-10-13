Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους τρεις άνδρες που καταγγέλθηκαν για τον βιασμό 6χρονου

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρεις άνδρες στη Θεσσαλονίκη, που καταγγέλθηκαν για τη σεξουαλική κακοποίηση ενός 6χρονου παιδιού, στην περιοχή του Βαγιοχωρίου.

Όπως έγινε γνωστό, η σύλληψη των τριών ατόμων στη Θεσσαλονίκη, ηλικίας 19, 25 και 22 ετών, προέκυψε μετά από σχετική καταγγελία, που προέβη στις Αρχές η μητέρα του ανήλικου.

Στη συνέχεια, η ίδια ανακάλεσε τους ισχυρισμούς της περί σεξουαλικής κακοποίησης του γιου της, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για σκευωρία που έστησε ο πρώην σύντροφος μιας συγγενούς της η οποία διατηρεί πλέον σχέση με έναν από τους κατηγορούμενους.

Θεσσαλονίκη: Τι είπαν στις απολογίες τους

Οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι, απολογούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία και ισχυρίστηκαν ότι απλώς έπαιζαν με τον 6χρονο. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι, ενώ τους επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης προσέγγισης του 6χρονου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Για την παραπομπή τους ή μη σε δίκη θα αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο μετά το πέρας της κύριας ανάκρισης.